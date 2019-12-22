Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал, что Александр Логинов и Матвей Елисеев могут пропустить масс-старт на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Белозеров объяснил, что Логинов пребывает в недоумении от того, что без промахов проиграл ходом по дистанции. Специалист подчеркнул, что у России есть проблема с подготовкой лыж на теплую погоду, однако не хотелось бы объяснять все проблемы лишь сервисом.

Также Белозеров отметил, что Логинов и Елисеев могут не выйти на масс-старт. «Будем это обсуждать. Сегодня тот момент, когда надо откровенно поговорить об этом. Если они завтра не побегут, надеюсь, руководство и болельщики нас поймут», – заявил Белозеров, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, масс-старт состоится сегодня, 22 декабря, и начнется в 14:10 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Помимо Логинова и Елисеева, в гонку отобрался Никита Поршнев. Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко в число участников не попали.