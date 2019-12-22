Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на третье место по очкам, набранным в НХЛ за время карьеры среди россиян.

Малкин обогнал Александра Могильного, отдав голевую передачу в матче против «Ванкувер Кэнакс». Теперь в активе нападающего 1033 очка, в то время как на счету завершившего карьеру Могильного — 1032. автором национального рекорда является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1246), на втором месте идет Сергей Фёдоров (1179).

Несмотря на успех Малкина, «Питтсбург» потерпел крупное поражение, игра завершилась со счетом 1:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Виртонен, Джей Ти Миллер, Элиас Петтерссон и Брок Бёзер. Единственный гол «Питтсбурга» забил Джейк Гюнцель.