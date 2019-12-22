«Монако» разгромил «Лилль» в матче 19-го тура чемпионата Франции. Игра проходила на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

«Лилль» забил своей единственный гол уже на 13-й минуте матча, отличился форвард Виктор Осимхен. Однако игрокам «Монако» до перерыва удалось не только восстановить равновесие, но и выйти вперед. На 23-й минуте автором гола стал Желсон Мартинш, на 29-й минуте забил Бальде Кейта.

Во втором тайме «Монако» отличилось еще трижды: Виссам Бен-Йеддер оформил дубль, еще один гол забил защитник Камил Глик.

В матче принял участие российский полузащитник «Монако» Александр Головин, он отыграл все 90 минут и получил желтую карточку.

Напомним, победа над «Лиллем» была необходима для того, чтобы главный тренер «Монако» Леонарду Жардим не был отправлен в отставку.