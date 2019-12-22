Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чечни Рамзана Кадырова. Накануне Кадыров вызвал Емельяненко на бой, но пока не определился, в каком виде единоборств хотел бы провести поединок.

«Флешмоб «вызови Емельяненко на бой» дошёл и до моего друга Рамзана. «Ахмат» — сила», — написал Александр Емельяненко на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, последний поединок с участием 38-летнего Емельяненко состоялся 29 ноября текущего года. Боец одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым, нокаутировав оппонента уже в первом раунде. Встреча проходила по правилам бокса.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.