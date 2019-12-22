Голкипер молодёжной сборной Канады Нико Доус не смог завершить тренировку, так как получил травму.

Об этом сообщает TSN. Директор канадской хоккейной федерации Шон Баллок сообщил, что медицинский штаб проведет повторный осмотр игрока, чтобы предоставить полное заключение. На данный момент нет конкретных сведений о тяжести травмы, однако, скорее всего, Доус избежал серьезного повреждения.

Ассистент главного тренера команды Митч Лав отнесся к инциденту с юмором. Он уверен, что с голкипером всё в порядке.

«Думаю, он просто хотел согреться, потому что на катке было холодно, поэтому он просто захотел сбежать в раздевалку», — приводит слова Лава TSN.

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею будет проходить в Чехии, он стартует в четверг, 26 декабря.