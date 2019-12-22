Во Франции проходит национальный чемпионат по фигурному катанию. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали победителями соревнований в танцах на льду.

Дуэт набрал 229,07 балла и обеспечил себе огромный отрыв от второго места. Серебряные медали достались Аделине Галявиевой и Луи Торну, судьи оценили их выступления на 184.85. Замкнули тройку лидеров Евгения Лопарева и Жофре Бриссо, они получили 182,87 балла.

Также завершились мужские соревнования, победителем которых стал Кевин Аймоз с результатом 286,45 балла. Второе место занял Адам Сяо Хим Фа, набравший 251,30. Бронзовая медаль досталась Ромену Понсару, который получил 233,82 балла.

Напомним, в начале декабря Аймоз выступал в финале Гран-при и завоевал бронзовую медаль.