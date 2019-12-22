Всероссийская федерация плавания (ВФП) объявила имена лучших спортсменов по итогам 2019 года.
В число лучших российских пловцов вошли Климент Колесников, Владимир Морозов, Евгений Рылов, Андрей Минаков, Антон Чупков, Мария Каменева и Юлия Ефимова.
В юниорской сборной лучшими признаны Александр Степанов, Александр Жигалов, Дарья Васькина, Владислав Герасименко и Евгения Чикунова.
Спортсменом года в плавании на открытой воде был признан Кирилл Беляев. Кроме того, награды получили и тренеры лауреатов.
В 2019 году Морозов завоевал семь золотых медалей чемпионата Европы на короткой воде, а также взял серебро и бронзу чемпионата мира. У Ефимовой полный комплект наград мирового первенства, у Колесникова — шесть золотых наград чемпионата Европы на короткой воде.
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