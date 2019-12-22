Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что может пропустить Матч звезд НХЛ.

Спортсмен поблагодарил болельщиков, которые выбрали его капитаном Столичного дивизиона, и подчеркнул, что для него это огромная честь. Однако Овечкин не уверен, что примет участие в звездном уик-энде. Хоккеист не смог однозначно ответить, будет ли он играть.

«Посмотрим, что случится. В сезоне много матчей, которые нужно провести», — сказал россиянин, слова которого приводит клубный обозреватель Том Гулитти. Овечкин объяснил, что ему нужно сделать всё возможное, чтобы быть здоровым к стадии плей-офф и подойти к важнейшим матчам сезона без повреждений.

Матч звезд НХЛ будет проходить с 24 по 26 января 2020 года в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе.