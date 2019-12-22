Комментатор Дмитрий Губерниев записал видеообращение к главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину. Журналист снова попросил подарить ему зонтик с попугаями. Ранее он опубликовал аналогичную просьбу у себя в «Инстаграме», отметив, что зонт с оленями у него уже есть.

«Я вас умоляю, Юрий Палыч, по дружбе, а мы с вами давно не разлей вода, подарите мне зонтик с попугаями. Он будет самым добрым в моей прекрасной коллекции» — заявил комментатор на видео.

Напомним, конфликт между Сёминым и Губерниевым возник после того, как наставник «Локомотива» получил награду лучшему тренеру 2019 года. Комментатор остался недоволен таким решением и заявил, что проголосовать подобным образом могли лишь серебряные олени.

В ответ на это Сёмин опубликовал фото с полученной статуэткой и подписал, что серебряные олени лучше говорящих попугаев. Губерниев, в свою очередь, назвал результаты «Локомотива» пшиком.