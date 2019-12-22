Бывший российский боксер Николай Валуев прокомментировал поражение Дениса Лебедева от южноафриканца Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver.

По мнению Валуева, Лебедев оказался в худших кондициях, чем его соперник. Мчуну же, в свою очередь, не дал россиянину выглядеть предпочтительно и по праву одержал победу.

«Одно могу сказать: всегда обидно, что иногда бойцов финансовое положение может заставить возвращаться обратно в ринг. Как правило, это заканчивается нехорошо», — заявил Валуев, слова которого приводит РЕН ТВ.

Напомним, поединок состоялся вчера, 21 декабря, в Красноярске. Бой продлился все 12 раундов, Мчуну одержал победу единогласным решением судей. Для Лебедева это был первый выход на ринг после возобновления карьеры.