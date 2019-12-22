В Планице (Словения) продолжается четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В 13:10 по московскому времени стартовал командный спринт.

Ранее состоялись полуфиналы, российские спортсмены не смогли выйти в финал.В обеих гонках — мужской и женской — от России выступали по две команды, однако лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева спринты пропускают.

За первую женскую команду выступили Анна Грухвина и Екатерина Смирнова, за вторую — Нина Дуботолкина и Христина Мацокина. В мужской гонке финал также будет проходить без россиян. У мужчин одну команду представляли Андрей Краснов и Глеб Ретивых, за вторую на старт вышли Александр Терентьев и Андрей Собакарев.

Норвежцы Йоханнес Клэбо и Тереза Йохауг, которые являются лидерами общего зачета, на этап в Планицу не приехали.

Ссылка на прямую трансляцию — здесь.