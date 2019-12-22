Россиянин Максим Буров занял второе место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.

За свое выступление Буров получил 126,70 балла. Победителем соревнований стал представитель Китая Ци Гуанпу, который набрал 128,05. Замкнул тройку лидеров его соотечественник Цзя Цзунъян, получивший 123,90 балла.

Напомним, на чемпионате мира 219 года Буров стал первым в индивидуальном зачете в лыжной акробатике, а также завоевал бронзовую награду в командном турнире. Спортсмен является двукратным чемпионом мира среди юниоров. Кроме того, россиянин одержал победу в акробатике на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске. Он дебютировал на Кубке мира в феврале 2015 года.

Следующий этап Кубка мира будет проходить в России, соревнования состоятся в Москве 25 января.