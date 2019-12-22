Бывший тренер мужской сборной России Рико Гросс, ныне работающий с австрийскими биатлонистами, удивлен отсутствию Антона Бабикова в составе российской команды.

Гросс заявил, что в России есть действительно хорошие спортсмены, однако многие из них сейчас находятся вне сборной.

«Я говорю, например, о Бабикове и Цветкове. Это большой сюрприз, что я не вижу их здесь», — заявил Гросс, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что Бабиков занял 14-е место в индивидуальной гонке на Кубке мира, но не попал в состав команды.

По мнению Гросса, любой нормальный тренер бы включил Бабикова в сборную России после таких результатов. Однако, как отметил специалист, иногда в России многие кадровые решение принимаются не тренерами, а президентом СБР.