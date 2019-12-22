Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев уверен, что информатора WADA Григория Родченкова есть покровители, помогающие найти компромат в отношении России.

Свищев заявил, что Родченков прославился лишь созданием знаменитого коктейля и преступной московской лабораторией, за которую Россию сейчас наказывают. «Он сбежал в Америку от преследований и получил покровителей, которые помогали ему проникать в базу LIMS», — сказал Свищев, слова которого приводит РИА Новости.

Специалист убежден, что проблема носит политический окрас, а покровители Родченкова заточены на то чтобы найти компромат в отношении России.

Напомним, накануне Следственный комитет РФ заявил, что в базу данных московской лаборатории удаленно проникали с IP-адресов, зарегистрированных в Германии и США. Также установлено, что в данные вносились изменения.