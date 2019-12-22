Карен Хачанов на тренировке в "лужниках". Фото из твиттера karenkhachanov

Карен Хачанов на тренировке в "лужниках". Фото из твиттера karenkhachanov

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал решение WADA отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

«Честно говоря, я по-прежнему не хочу отвечать на этот вопрос, потому что многое неясно, не решено. Очень неприятно, что против России происходят такие вещи», — заявил Хачанов, слова которого приводит журналистка Рим Абуллелль.

Хачанов выразил надежду, что после всех апелляций ситуация прояснится. Тогда станет понятно, позволят ли россиянам сыграть, и можно будет вернуться к этому разговору.

Напомним, 9 декабря исполком WADA единогласно согласился с рекомендациями комитета по соответствию отстранить Россию. Данная санкция была применена из-за того, что в данных московской антидопинговой лаборатории были обнаружены изменения. Передача базы данных экспертам WADA была главным требованием для восстановления статуса РУСАДА.