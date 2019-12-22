Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев провел совместную тренировку со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Спортсмены устроили спарринг на корте Country Club в Монте-Карло. Фотографией с тренировкаи поделился Вавринка. «Солнечный день и улыбки на корте — всё, что нужно для субботней тренировки», — написал швейцарец на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Медведев начал новый сезон с победы на выставочном турнире в Эр-Риярде (Саудовская Аравия). В январе спортсмену предстоит принять участие в командном турнире ATP Cup, где он будет выступать в составе сборной России. Также в команду попали Карен Хачанов и Евгений Донской, капитаном будет Марат Сафин.

Медведев должен был сыграть на турнире в Абу-Даби, однако снялся из-за повреждения бедра. Его заменил Карен Хачанов и занял четвертое место.