В Санкт-Петербурге завершился ежегодный турнир по плаванию Кубок Сальникова, обладателями награды стали Мария Каменева и Марк Николаев.

Соревнования проходили 20 и 21 декабря, по окончании турнира состоялась церемония вручения наград. Представитель Ленинградской области Николаев показал лучший результат среди мужчин. У женщин соперниц превзошла Каменева, выступающая за Петербург и Оренубргускую область. Спортсмены получили статуэтки в виде серебряных акул.

Заплыв на дистанции 100 метров на спине принес Николаеву 924 очка FINA. Каменева заработала 945 очков за заплыв на 50 метров на спине.

Ранее Nevasport опубликовал фотогалерею с лучшими моментами Кубка Сальникова.