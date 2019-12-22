Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Миранчук попал в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает TMW. По информации источника, английский клуб готов приобрести 24-летнего россиянина за 40 миллионов евро.

Ранее СМИ писали, что Миранчуком также интересуется туринский «Ювентус». Сообщалось, что стороны начали переговоры по трансферу еще в ноябре. Сам футболист уже дал согласие на переход в туринский клуб, клубы обсуждали финансовую сторону сделки.

Напомним, в текущем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче за «Локомотив» во всех турнирах, отметился девятью забитыми голами и сделал четыре результативные передачи.