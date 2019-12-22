Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Лиллем» в матче 19-го тура чемпионата Франции.

Игрок признал, что начало матча получилось для команды не очень хорошим, но после пропущенного гола «Монако» удалось быстро забить в ответ, что придало уверенности.

«Ну а потом мы играли уже с преимуществом, многое получалось. Важно, что реализовывали те возможности забить, которые у нас были», — сказал Головин, слова которого приводит «Чемпионат». Футболист подчеркнул, что играть с преимуществом в два или три гола гораздо легче.

Головин отметил, что победа обеспечила команде хорошее настроение перед отпуском, который спортсмены получат перед стартом второго круга.

Напомним, «Монако» одержал разгромную победу со счетом 5:1.