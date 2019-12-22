Российский боец Виталий Минаков проведет свой следующий поединок в американской организации Bellator в начале 2020 года.

Как сообщает ТАСС, на данный момент спортсмен занимается оформлением визы.

Напомним, ранее бой Минакова с американцем Хави Айялой в США сорвался из-за проблем с визой. Документы россиянина были отправлены на поторную проверку. Поединок должен был состояться в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 232, который проходил в Анквасвилле в ночь с 26 на 27 октября по московскому времени. Изначально бой Минакова с Айялой был запланирован еще на 24 августа, но тогда американец снялся с турнира. Вместо него россиянин подрался с Тимоти Джонсоном, одержав победу нокаутом в первом раунде.

За время своей карьеры 34-летний российский боец одержал 21 победу и потерпел одно поражение.