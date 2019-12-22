Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци оценила свое выступление на старте нового сезона Кубка мира.

«Мне не нравится то, как я начала этот сезон. Жду отдыха, после которого, надеюсь, выдам куда лучшую часть сезона», — сказала Витоции, слова которой приводит ФБУ.

Также спортсменка подвела итог гонки преследования в Анси (Франция) на третьем этапе Кубка мира. Спортсменка отметила, что стартовала не лучшим образом и допустила три ошибки на первом огневом рубеже. Витоцци подчеркнула, что считает такой результат непозволительным.

По словам итальянки, она не может быть довольна собой, так как чувствовала себя неуверенно даже на лыжне.

Витоцци добавила, что в масс-старте постарается избавиться от ненужных мыслей и сосредоточиться на стрельбе, чтобы закончить декабрьскую часть сезона на хорошей волне.