На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) проходит командный спринт. Россию представляют две команды, обе вылетели на стадии полуфинала.

Первую команду представляли Анна Грухвина и Екатерина Смирнова, в своем полуфинале они заняли шестое место. За вторую команду бежали Нина Дуботолкина и Христина Мацокина, они финишировали на седьмом месте в своем полуфинале. Лидер сборной России Наталья Непряева не принимала участие в гонке.

В финал вышли десять команд: по две у Швеции, Норвегии и Германии, а также Швейцария, США, Чехия и Словения.

Финал начнется в 13:10 по московскому времени, прямая трансляция будет на официальном сайте Первого канала.