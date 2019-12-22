В Анси (Франция) подходит к концу третий этап Кубка мира по биатлону. В заключительный день соренований проходит мужской масс-старт, он начался в 14:10 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Спортсменам предстоит преодолеть 15 километров с четырьмя огневыми рубежами: двумя из положения лежа и двумя — стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

Биатлонисты получили стартовые номера согласно позициям, занимаемым в общем зачете Кубка мира. Таким образом, с первым номером в гонку уйдет норвежец Йоханнес Бё, со вторым — его старший брат Тарьей. Замыкает тройку лидеров француз Кентен Фийон-Майе.

Россию в масс-старте представят три спортсмена: Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Дмитрий Малышко в гонку не отобрались.