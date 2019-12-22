На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин. Россиянам не удалось выйти в финал.

Россию представляли две команды: за одну бежали Андрей Краснов и Глеб Ретивых, за вторую на старт вышли Александр Терентьев и Андрей Собакарев.

Первая российская команда заняла третеье место во втором полуфинале, однако этого не хватило, чтобы пробиться в решающую часть соревнований. Вторая команда показала девятый результат в своем полуфинальном забеге.

Согласно правилам соревнований, в финал выходят десять команд: по две первые из каждого полуфинала и шесть — с лучшим временем. Таким образом, за медали поборются по две команды из Италии, Норвегии и Франции, а также Швеция, Швейцария, США и Франция.