Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Тим Абромайтис получил травму ноги и пропустит две недели.

Об этом сообщает официальный сайт петербургской команды. Игрок получил повреждение в предыдущем матче против «Фенерабахче», который состоялся в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Медицинское обследование показало, что в ближайшие две недели баскетболист не выйдет на паркет.

Абромайтис принял участие в шести матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Форвард набирает в среднем по 9,3 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 1,3 передачи. В Евролиге он отыграл 15 матчей, набирая 7,8 очков.

На данный момент «Зенит» идет на предспоследнем, 17-м месте турнирной таблицы Евролиги, имея в своем активе всего четыре победы. В Единой лиге ВТБ команда занимает десятую строчку.