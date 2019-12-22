На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершился женский командный спринт. Победу одержали лыжницы их сборной Швеции.

На второй строчке расположилась еще одна команда Швеции, отставшая на 1 секунду. Замкнули тройку лидеров швейцарки: незадолго до финиша Надин Фэндрих обогнала норвежку и вышла на третье место.

Напомним, россиянкам не удалось выйти в финал. Первую команду представляли Анна Грухвина и Екатерина Смирнова, в своем полуфинале они заняли шестое место. За вторую команду бежали Нина Дуботолкина и Христина Мацокина, они финишировали на седьмом месте в своем полуфинале.

Согласно правилам соревнований, в финал выходят по две первые команды из каждого полуфинала, а также шесть команд с лучшим временем.