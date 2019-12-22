Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера казанского «Рубина».

«Хочу пожелать ему удачи! Леонид Викторович — это тренер, который открыл мне дорогу в большой футбол. Уверен, «Рубин» сделал хороший и правильный выбор», — заявил Головин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Рубин» официально объявил о назначении Слуцкого в четверг, 19 декабря. Контракт со специалистом рассчитан на пять лет. На посту главного тренера казанской команды Слуцкий сменил Романа Шаронова, который ранее был уволен.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Нидерландов.