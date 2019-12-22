Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, отреагировал на информацию о том, что игрок может продолжить карьеру в английском «Манчестер Юнайтед».

«Я слухи и чьи-то фантазии комментировать не собираюсь», — заявил Шпинев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 22 декабря, TuttoMercatoWeb сообщил, что руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить за Миранчука 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 21 матче за «Локомотив» во всех турнирах, отметился девятью забитыми голами и сделал четыре результативные передачи.