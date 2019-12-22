Команда Норвегии выиграла мужской командный спринт на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Планице (Словения). Второе место также заняли норвежцы.

Замкнули тройку лидеров спортсмены из Финляндии, незадолго до финиша оставившие позади французов.

Сборная России не принимала участие в финале: страну представляли две команды, однако обе вылетели на стадии полуфинала. За первую команду бежали Андрей Краснов и Глеб Ретивых, за вторую на старт вышли Александр Терентьев и Андрей Собакарев.

Ретивых и Краснов показали неплохой результат, став третьими в своем забеге, однако этого не хватило, чтобы пробиться в решающую стадию. Терентьев и Собакарев заняли лишь девятое место в своем полуфинале.

В финал вышли по две первые команды из каждого забега, а также шесть команд с лучшим временем.