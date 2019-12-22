Первый канал снял с эфира прямую трансляцию командного спринта, который состоялся в рамках четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Из-за того, что российские команды не смогли пробиться в финал, эфир был отменен.

Вместо лыжных гонок Первый канал показал телепрограмму с участием Дарьи Донцовой.

Изначально трансляция соревнований была включена в сетку вещания, комментировать гонку должна была президент ФЛГР Елена Вяльбе. Однако ни женские, ни мужские российские команды не смогли выйти в финальную часть соревнований.

Стоит отметить, что в командном спринте не приняли участие Александр Большунов, Сергей Устюгов и Наталья Непреява — спортсмены готовятся к многодневке «Тур де Ски». На старт вышли Андрей Краснов и Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Андрей Собакарев. У женщин бежали Нина Дуботолкина и Христина Мацокина, Анна Грухвина и Екатерина Смирнова.