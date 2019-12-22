На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской масс-старт, победу одержал норвежец Йоханнес Бё.

Норвежец преодолел дистанцию за 41:36,3, он допустил один промах на огневом рубеже. Второе место занял француз Эмильен Жаклен, показавший лучший результат в своей карьере. Замкнул тройку лидеров Тарьей Бё, который, как и младший брат, один раз ошибся на стрельбище.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший 11-м с двумя штрафными кругами. Никита Поршнев завершил гонку на 18-м месте, в его пассиве один промах. Матвей Елисеев был точен на стрельбе, однако проиграл ходом шесть минут и занял предпоследнее, 29-е место.