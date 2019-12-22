В рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Анси (Франция), стартовал женский масс-старт.

Прямую трансляцию гонки можно увидеть здесь.

По итогам гонки преследования в масс-старт отобрались три россиянки — Светлана Миронова, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Миронова получила восьмой стартовый номер, Юрлова-Перхт — 19-й, Куклина — 20-й, они соответствуют позициям девушек в общем зачете Кубка мира. Тамара Воронина и Кристина Резцова не попали в пасьют и масс-старт, также они не выполнили критерии отбора в сборную на январские этапы Кубка мира.

Отметим, ранее на этапе завершился мужской масс-старт, российские биатлонисты не сумели попасть в десятку сильнейших в гонке. Лучший из россиян Александр Логинов пришел к финишу одиннадцатым.