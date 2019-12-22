Фигурист Шома Уно выиграл чемпионат Японии в мужском одиночном катании. Турнир в эти дни проходит в Токио.

За два проката Шома Уно сумел набрать 290,57 балла. Это его лучший результат в сезоне, в серии Гран-при Уно выступил очень неудачно.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал лишь вторым, он неудачно исполнил произвольную программу. В прокате Ханю допустил три степаута — на четверном риттбергере, четверном тулупе и тройном флипе в каскаде с ойлером и четверным тулупом. Также фигурист упал с тройного акселя в конце и потерял каскад. В сумме за выступления Ханю получил 282,77 балла.

Третье место занял Юма Кагияма, он за два проката набрал 257,99 балла. Кейджи Танака расположился на четвертом месте с результатом 252,44 балла. Победитель серии юниорского Гран-при Шун Сато набрал 246,5 балла — это пятое место, Кадзуки Томоно стал шестым с результатом 244,69 балла.