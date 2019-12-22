Российский фигурист Александр Петров не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Турнир пройдет с 26 по 29 декабря.

Фамилия фигуриста исчезла из списка участников турнира в мужском одиночном катании на сайте Федерации фигурного катания России. На замену Петрову в списке никто не появился, сейчас в этом перечне значится 17 участников, они и выступят в Красноярске.

О причинах снятия фигуриста с турнира пока ничего неизвестно.

Напомним, ранее с чемпионата России по фигурному катанию снялся Михаил Коляда. По сообщениям тренеров, он не успевает восстановиться к турниру. В конце октября Коляда перенес операцию: фигуриста мучил синусит. После этого на протяжении месяца Коляда не тренировался.