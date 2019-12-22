Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился мыслями после выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.

В прямом эфире «Матч ТВ» Елисеев заявил, что уже на первом круге можно было понять, стоило ли бежать гонку.

«Тогда стало понятно, что я ошибся с выбором лыж. Мы вместе ошиблись с сервисом – у нас не было структуры на такую погоду», — заявил спортсмен, добавив, что партнеры по сборной — Александр Логинов и Никита Поршнев обгоняли его на трассе, в частности, на спусках.

По словам Елисеева, не было смысла упираться в гонке, биатлонист делал все, что мог на стрельбе, а также просто получал удовольствие от гонки. К январю, считает Елисеев, все будет хорошо. «Главное, чтобы лыжи ехали», — заявил Елисеев.

Напомним, в масс-старте Матвей Елисеев занял 29-е место, пройдя гонку без промахов.