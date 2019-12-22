Петербургский СКА начал встречу против магнитогорского «Металлурга» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит в Петербурге на площадке «Ледового дворца».

Отметим, для петербуржцев это последний домашний матч в 2019 году.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

На данный момент команда Алексея Кудашова располагается на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 54 очка после 39 матчей. Петербургские армейцы уступают лишь ЦСКА, у которого на одно очко больше.

Оппонент СКА, магнитогорский «Металлург» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 39 встречах.

В предыдущем матче СКА проиграл ЦСКА на «Газпром-Арене», прервав серию из двенадцати побед. «Металлург», напротив, в прошлой встрече одержал победу, обыграв «Нефтехимик» в серии буллитов.