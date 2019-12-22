Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон высказался по поводу реакции российских спортсменов на решение WADA со стороны России.

Слова шведа цитирует портал «Спорт-Экспресс». По словам гонщика, он лично не знаком с легкоатлеткой Марией Ласицкене, хотя размещал в своих соцсетях ее высказывания. Она единственная, кто потребовала ответов от властей в связи с последними событиями», — отметил Самуэльссон.

По мнению биатлониста, это печальный факт — так мало россиян задают вопросы властям, поскольку именно спортсмены в такой ситуации максимально уязвимы. Самуэльссон считает, что российские биатлонисты в ужасном положении — они даже не знают, будут ли, соревноваться на чемпионате мира. Шведский биатлонист в подобной ситуации бы все высказал.

Напомним, Себастьян Самуэльссон неоднократно высказывал свою позицию по поводу допинга в спорте, а также по поводу российского дела WADA.