Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.

Спортсменка прошла дистанцию за 38 минут и 52,8 секунды. Серебро гонки заработала Доротея Вирер из Италии, на третьем месте — шведка Линн Перссон. Отметим, Тириль Экхофф выиграла на Кубке мира по биатлону четвертую гонку подряд.

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт стала лишь шестой, проиграв лидеру минуту и 45 секунд.

Еще две россиянки не справились в гонке со стрельбой и финишировали в арьергарде. Светлана Миронова заняла 25-е место, Лариса Куклина — 27-е, обе россиянки проиграли результату Экхофф более четырех минут.

Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится уже в январе — биатлонисты будут соревноваться в немецком Оберхофе.