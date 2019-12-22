Статуя легенды шведского футбола Златана Ибрагимовича, расположенная в городе Мальмё, вновь пострадала от рук фанатов местного клуба.

Информацию об очередной выходке вандалов сообщает шведское издание Expressen.

Цвет статуи изменился на серебряный: вандалы покрасили памятник в серый цвет, изначально статуя была выполнена в золотом цвете. Также фанаты «Мальмё» отпилили Ибрагимовичу нос и мизинец одной ноги.

JUST NU: Zlatan-statyn utsatt för ny skadegörelse • Näsan avkapad.https://t.co/ohyRywpcdB — Expressen (@Expressen) December 22, 2019

Нападки фанатов «Мальмё» на статую Ибрагимовича начались после того, как футболист недавно стал совладельцем другой шведской команды — «Хаммарбю». Ранее сообщалось, что фанаты «Мальме» пытались сжечь памятник, а также отпилить фигуре ноги.