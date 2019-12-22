Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу неудачного выступления российских лыжников в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице.

В своем телеграм-канале Губерниев выразил сожаления о том, что Федерация лыжных гонок России не заявила сильнейших спортсменов сборной на командный спринт в Планице, зная о том, что гонки будут транслировать по Первому каналу.

По словам Губерниева, когда в финал не попал никто из россиян, трансляцию сняли с эфира, поскольку показывать на федеральном канале гонки без российских спортсменов было бы странно.

«Федерации лыжных гонок России не заявлять лучших лыжников страны — неуважение к зрителям», — отметил комментатор.

Напомним, на этапе Кубка мира в Планице в командном спринте у мужчин выступали Андрей Краснов, Глеб Ретивых и Андрей Собакарев, Александр Терентьев, в женском командном спринте — Анна Грухвина, Екатерина Смирнова и Нина Дуботолкина, Христина Мацокина.