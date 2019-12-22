Петербургский СКА не смог открыть счет в первом периоде матча против магнитогорского «Металлурга» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит в Петербурге на площадке «Ледового дворца».

Помимо того, что игроки обеих команд обошлись без заброшенных шайб в первой двадцатиминутке, в матче за это время не было удалений.

Игроки проведут на льду еще два периода, прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

На данный момент команда Алексея Кудашова располагается на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 54 очка после 39 матчей. Петербургские армейцы уступают лишь ЦСКА, у которого на одно очко больше. Магнитогорский «Металлург» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 39 встречах.