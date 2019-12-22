Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, почему никто из россиян не хочет ехать и соревноваться на «Ижевской винтовке».

В интервью порталу «Матч ТВ» Резцова отметила, что не хочет ехать на «Ижевскую винтовку» и никто из ее партнеров по команде не хочет. «Я в прошлом году все время бегала на Кубках России и максимально не хотела ехать в Ижевск. Там холодно и жутко всегда», — отметила биатлонистка, добавив, что когда она была в Ижевске, температура не поднималась выше минус двадцати градусов.

Спортсменка отметила, что не боится соревнования как таковых, а условий на турнире. Резцова отметила, что ей не нравится в Ижевске, поскольку у биатлонистов возникают проблемы с проживанием — гостиница с общим туалетом и душем. «Для меня это не проблема, но хотелось бы лучше», — отметила Резцова.

Напомним, Кристина Резцова не выполнила критерии отбора на январские этапы Кубка мира по биатлону, однако может быть взята в команду тренерским решением.