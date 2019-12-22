Российский биатлонист, призер чемпионатов мира Александр Логинов высказал мнение по поводу выступлений на этапе Кубка мира в Анси.

Слова Логинова цитирует портал «Чемпионат». По мнению биатлониста, он не может припомнить, бегал ли в такую погоду ранее. Как считает Логинов, решение о проведении гонок в таких условиях принимать все равно организаторам.

«Я готов бегать в любую погоду и тренируюсь целый год ради этого. Не рассматривал вариант, чтобы не выйти на масс-старт», — сказал Логинов, добавив, что все обговорил с тренерами и побежал гонку. По мнению биатлониста, французы и норвежцы были на этапе осень сильны, однако на свое состояние жаловаться Логинов не может.

После этапа Кубка мира в Анси Александр Логинов отправится к жене и ребенку в Россию. «Первым делом домой», — заключил биатлонист.

Напомним, на этапе Кубка мира в Анси Александр Логинов дважды становился 11-м, один раз — 13-м.