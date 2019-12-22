СКА ведет в счете после второго периода в матче с «Магниткой»

Петербургский СКА ведет в счете в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб и удалений.

Во второй двадцатиминутке отличился Артем Зуб: на двадцать пятой минуте матча он открыл счет с передач Йоонаса Кемппайнена и Владимира Ткачева.

На 32-й минуте встречи был удален защитник магнитогорской команды Егор Яковлев за толчок клюшкой.

Игроки проведут на льду еще как минимум один период, прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.