СКА ведет в счете после второго периода в матче с «Магниткой»

Петербургский СКА ведет в счете в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб и удалений.
Во второй двадцатиминутке отличился Артем Зуб: на двадцать пятой минуте матча он открыл счет с передач Йоонаса Кемппайнена и Владимира Ткачева.
На 32-й минуте встречи был удален защитник магнитогорской команды Егор Яковлев за толчок клюшкой.
Игроки проведут на льду еще как минимум один период, прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.
На данный момент команда Алексея Кудашова располагается на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 54 очка после 39 матчей. Петербургские армейцы уступают лишь ЦСКА, у которого на одно очко больше. Магнитогорский «Металлург» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 39 встречах.
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