Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о приобретении шлифт-машины для сборной России по биатлону.

Слова президента СБР приводит агентство РИА Новости. По словам Драчева, сегодня, 22 декабря, руководство СБР получило подтверждение информации о покупке штайншлифт-машины, которая поможет сервисменам готовить лыжи для биатлонистов.

«До Нового года приобрести вряд ли успеем, но в январе она у нас появится», — заявил Драчев, отметив, что в таком случае встанет вопрос квалификации специалистов, поскольку в России нет сервисменов, имеющих подобный опыт. По словам Драчева, взять иностранного специалиста пока мешает Олимпийский комитет России, не объясняя причину.

Напомним, российские биатлонисты неоднократно жаловались на качество инвентаря во время выступлений на этапе Кубка мира в Анси.