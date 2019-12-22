Британский пилот команды «Мерседес», выступающий в «Формуле-1» Льюис Хэмилтон высказался о разнообразии в составе гонщиков чемпионата.

Слова Хэмилтона цитирует портал Racefans.net. Пилот заявил, что хочет большей поддержки разнообразия от «Формулы-1» и увеличения доступности автоспорта. Хэмилтон утверждает, что его задача — вдохновлять команды на это.

«Когда я был на гала-церемонии ФИА, то думал, что окажусь единственным черным, потому что так обычно бывает», — отметил Хэмилтон, добавив, что видеть азиатов и афроамериканцев, а также представителей других рас было замечательно.

Также Хэмилтон не против привлечения к «Формуле-1» пилотов женщин. «Надеюсь, однажды в «Формулу-1» придет молодая и сильная женщина, которая взорвет решетку», — заключил гонщик.

Напомним, на данный момент все пилоты команд «Формулы-1» — это мужчины.