Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, как на состав сборной России по биатлону повлияют санкции WADA, наложенные на российский спорт.

По словам Драчева, которые приводит агентство ТАСС, на данный момент СБР собирает информацию о влиянии санкций WADA на имевших допинговое прошлое спортсменов — Александра Логинова, Ирину Старых и Екатерину Глазырину.

Как считает Драчев, в случае каких-то действий и раскладке самого худшего варианта команда все равно будет доукомплектована, именно поэтому во время межсезонья обкатывали молодежь. «Пока все складывается так, что Логинов, Старых и Глазырина смогут выступать, ждем первых решений WADA и Российского антидопингового агентства по судам», — заявил Драчев, добавив, что IBU пока не владеет полноценной информацией от WADA.