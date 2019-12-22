Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Уотфорду» в матче 18-го тура Английской Премьер-Лиги. Игра состоялась на стадионе «Викарейдж Роуд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Отметим, на данный момент «Уотфорд» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

В первом тайме команды обошлись без забитых мячей, счет был открыт лишь на 50-й минуте встречи. «Уотфорд» вышел вперед благодаря голу Исмаилы Сарра, голевой передачей отметился Кристиан Кабазель. На 54-й минуте Трой Дини реализовал пенальти и увеличил преимущество «Уотфорда».

До конца матча «Манчестер Юнайтед» отыграться так и не смог. На 64-й минуте в составе «МЮ» появился Поль Погба, вернувшийся на поле после долгого перерыва.

Победа над «МЮ» не позволила «Уотфорду» подняться с последнего места в турнирной таблице. «МЮ» же идет на 8-м месте с 25-ю очками.