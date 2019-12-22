Петербургский СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» и стала заключительной для петербуржцев в текущем календарном году.

Счет в матче 2:1 в пользу СКА. В первом периоде команды не отметились заброшенными шайбами. Во втором периоде счет, наконец, был открыт: на 25-й минуте шайбу забросил Артем Зуб, передачами отметились Йоонас Кемппайнен и Владимир Ткачев.

В третьем периоде «Металлург» сравнял счет стараниями Денниса Расмуссена на 43-й минуте, также в атаке отметились Андрей Нестрашил и Андрей Локтионов. Победу СКА принесла шайба Дмитрия Кагарлицкого, заброшенная на 44-й минуте. Передачи на свой счет записали Наиль Якупов и Артем Зуб.

СКА продолжает занимать второе место в таблице Западной конференции. «Металлург» идет на девятой строчке Восточной конференции.