Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о том, думала ли она о переходе в другую национальную команду из-за непопадания в сборную России.

В интервью порталу «Матч ТВ» Резцова заявила, что разговаривала на эту тему с матерью, олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой. По словам биатлонистки, перейти куда-то сейчас очень непросто, поскольку увеличен срок карантина до трех лет, а также очень сложно сделать гражданство.

«Это другая тренировочная система, другие тренеры, другая работа. Никогда не знаешь, будут ли у тебя там результаты», — сказала Резцова, отметив, что в переходе также нужно пристроиться к новой команде.

Резцова добавила, что если показывать хороший результат, то будешь выступать, если нет — тебе скажут: «До свидания». «Так что я всерьёз никогда не задумывалась о переходе. Да и не хочу, если честно», — заключила биатлонистка.

Напомним, Кристина Резцова дебютировала за сборную России на Кубке мира только в текущем сезоне.